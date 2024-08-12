Депутат Лантратова сообщила, что линейка в честь Дня знаний пройдет 2 сентября

Первый зампред комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») рассказала, что в 2024 году торжественная линейка в честь Дня знаний пройдет не первого, а второго сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии