Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В ночном клубе в Нью-Йорке произошла стрельба, общее число жертв достигает 11 человек Неизвестный напал на клуб «Амазура» в Куинсе.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В ночном клубе в Нью-Йорке произошла стрельба, общее число жертв достигает 11 человек Неизвестный напал на клуб «Амазура» в Куинсе.
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