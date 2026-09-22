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«Согласен с тем, что ты «колхозник»?» - «Отчасти да». Аршавин у уточнил ответ на вопрос

«Согласен с тем, что ты «колхозник»?» - «Отчасти да». Аршавин у уточнил ответ на вопрос

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Кубани», «Кайрата» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что его не беспокоит тот факт, что некоторые люди называют его «колхозником».

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