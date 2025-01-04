Названы самые популярные у россиян автомобили

Lada, Kia и Hyundai стали самыми популярными у россиян автомобилями в 2024 году Самыми популярными у россиян автомобилями в 2024 году стали Lada, Kia и Hyundai, причем на российский бренд пришлись 15 процентов от всех покупок.
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