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Названы самые популярные у россиян автомобили

Названы самые популярные у россиян автомобили

Lada, Kia и Hyundai стали самыми популярными у россиян автомобилями в 2024 году Самыми популярными у россиян автомобилями в 2024 году стали Lada, Kia и Hyundai, причем на российский бренд пришлись 15 процентов от всех покупок.

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