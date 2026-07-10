Офицер ВСУ шокировал признанием: «Мы не знаем, как зайти в Крым, поэтому будем просто морить его блокадой и голодом»

Майор ВСУ Андрей Ткачук на телеканале 1+1 открыто заявил: украинские силы не знают, как физически войти в Крым.
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