Сила в правде
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Сила в правде

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Офицер ВСУ шокировал признанием: «Мы не знаем, как зайти в Крым, поэтому будем просто морить его блокадой и голодом»

Офицер ВСУ шокировал признанием: «Мы не знаем, как зайти в Крым, поэтому будем просто морить его блокадой и голодом»

Майор ВСУ Андрей Ткачук на телеканале 1+1 открыто заявил: украинские силы не знают, как физически войти в Крым.

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