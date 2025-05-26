Ямал возглавил список регионов по доступности жилья

Ямало-Ненецкий АО возглавил список субъектов РФ по доступности жилья в 2024 году. В ходе исследования ученые фонда «Институт экономики города» опирались на данные Росстата о ценах на жилье в агломерациях страны и выводили среднее значение по субъектам федерации.