Ямал возглавил список регионов по доступности жилья

Ямало-Ненецкий АО возглавил список субъектов РФ по доступности жилья в 2024 году. В ходе исследования ученые фонда «Институт экономики города» опирались на данные Росстата о ценах на жилье в агломерациях страны и выводили среднее значение по субъектам федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии