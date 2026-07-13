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Царьград

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Зеленский 12 июля изменил курс правительства Украины

Зеленский 12 июля изменил курс правительства Украины

Владимир Зеленский 12 июля объявил о смене премьер-министра Украины, сняв Юлию Свириденко. Вероятным кандидатом стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, которого сравнили с прежним премьером Алексеем Гончаруком.

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