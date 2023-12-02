Девять человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев Нусейрат

REUTERS/Alexander Ermochenko По меньшей мере девять человек погибли в результате воздушного удара Израиля по жилым зданиям в лагере беженцев Нусейрат, который расположен в центральной части сектора Газа, передает Al Arabiya.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии