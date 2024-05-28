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МИД РФ: Байден страдает синдромом исторического ревизионизма

МИД РФ: Байден страдает синдромом исторического ревизионизма

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что президент США Джо Байден, не упоминая о вкладе СССР и других союзников по антигитлеровской коалиции в победу над фашизмом, предаёт прошлое своей страны и страдает синдромом исторического ревизионизма.

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