МИД РФ: Байден страдает синдромом исторического ревизионизма

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что президент США Джо Байден, не упоминая о вкладе СССР и других союзников по антигитлеровской коалиции в победу над фашизмом, предаёт прошлое своей страны и страдает синдромом исторического ревизионизма.