Украина пыталась атаковать Крым с моря

Украина предприняла попытку атаковать Крым с моря. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, сегодня около 11:00 по московскому времени морская авиация Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря обнаружила и уничтожила следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины.