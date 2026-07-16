RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Боец Цезарь: ВС России уничтожили диверсантов ВСУ на Добропольском направлении

Боец Цезарь: ВС России уничтожили диверсантов ВСУ на Добропольском направлении

Бойцы морской пехоты группировки войск «Центр» предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республики, уничтожив трёх диверсантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии