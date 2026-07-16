Боец Цезарь: ВС России уничтожили диверсантов ВСУ на Добропольском направлении

Бойцы морской пехоты группировки войск «Центр» предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республики, уничтожив трёх диверсантов.
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