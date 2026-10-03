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Царьград

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Глава тюрем Теннесси покинул пост после неудачной попытки казни Кристы Пайк

Глава тюрем Теннесси покинул пост после неудачной попытки казни Кристы Пайк

После провалившейся смертельной инъекции заключённая Криста Пайк оказалась в критическом состоянии.Губернатор Теннесси Билл Ли удовлетворил прошение об уходе Фрэнка Страды, возглавлявшего управление исправительных учреждений штата.

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