Константинов: ущерб Крыму от блокад Украины суммарно превысил 14 трлн рублей

Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад со стороны Украины суммарно превысил 14 трлн рублей. Соответствующее заявление в ходе разговора с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме сделал спикер крымского парламента Владимир Константинов.
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