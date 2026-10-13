В Севастополе вдове участника СВО помогли получить положенные выплаты на новорожденную дочь

К севастопольскому уполномоченному по правам человека Павлу Буцаю обратилась вдова участника СВО.К севастопольскому уполномоченному по правам человека Павлу Буцаю обратилась вдова участника СВО.
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