Магнитные бури сегодня, 27 января: что ждать и как защититься Ирина Валькова27 января 2025 года ожидается незначительная магнитная буря, классифицируемая как G1 по шкале геомагнитных возмущений.
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