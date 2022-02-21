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Кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Сбере превысил 3 трлн рублей

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Сбере превысил 3 трлн рублей

Кредитный портфель компаний малого и среднего бизнеса в Сбере превысил 3 трлн рублей. За год банк нарастил долю на рынке кредитования МСБ на 5 п.

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