Журналист Александр Невзоров*, ранее признанный в России иностранным агентом, включён в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.
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Плохого про Невзорова ничего не могу сказать, т.к ничего не знаю.