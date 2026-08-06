Only the continuation of attacks on the maritime logistics of Ukraine and its export industries, as well as their expansion and scaling, can have an impact on the situation as a whole, as evidenced by the howling, including from the ports of Odessa.
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