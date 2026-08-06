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The Eurasia Daily news agency

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TC "Two majors" about howling from Ukraine: Russia began to beat not only the face, but also the wallet

TC "Two majors" about howling from Ukraine: Russia began to beat not only the face, but also the wallet

Only the continuation of attacks on the maritime logistics of Ukraine and its export industries, as well as their expansion and scaling, can have an impact on the situation as a whole, as evidenced by the howling, including from the ports of Odessa.

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