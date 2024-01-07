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Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Господь сказал: "Молитесь, что бы с Вами этого не произошло", Евангелие.Что погубит жизнь...
  • Юрий Ильинов
    Будем надеяться, что Бог с нами. С Рождеством!Что погубит жизнь...
  • Рахимулла Алеев
    Отсюда вывод : Только единое управление всеми богатствами недр и вооружёнными силами всей планеты способно к дальнейш...Что погубит жизнь...

Что погубит жизнь на Земле: человечество ждет два главных испытания

Что погубит жизнь на Земле: человечество ждет два главных испытания

Что погубит жизнь на Земле: человечество ждет два главных испытания Если бы Робинзон Крузо жил один-одинешенек не на необитаемом острове, а в безлюдном мегаполисе, он бы испытывал примерно те же чувства, что испытывают ученые, пытающиеся найти ответ на вопрос: «Почему мы одиноки во Вселенной?» Только в нашей Галактике Млечный Путь насчитывается от 100 до 400 миллиардов звезд.

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Комментарии
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Рахимулла Алеев
Отсюда вывод : Только единое управление всеми богатствами недр и вооружёнными силами всей планеты способно к дальнейшему развитию , а не к гибели нашего дома !!! Но это может только наш Создатель !!! ИМХО
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15 час.
Юрий Ильинов
Будем надеяться, что Бог с нами. С Рождеством!
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12 час.
Владимир Соловьев
Господь сказал: &quot;Молитесь, что бы с Вами этого не произошло&quot;, Евангелие.
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7 час.

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