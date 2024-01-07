Что погубит жизнь на Земле: человечество ждет два главных испытания Если бы Робинзон Крузо жил один-одинешенек не на необитаемом острове, а в безлюдном мегаполисе, он бы испытывал примерно те же чувства, что испытывают ученые, пытающиеся найти ответ на вопрос: «Почему мы одиноки во Вселенной?» Только в нашей Галактике Млечный Путь насчитывается от 100 до 400 миллиардов звезд.