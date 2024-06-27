«Музей-диорама» подал иск к фирме, сделавшей капремонт в 2023-2024 годах

Также в базе «Картотеки арбитражных дел» появился иск крупного питерского производителя торгового оборудования ООО «ДВК Элит» к «Музею-диораме» с требованием заплатить неустойку в размере 216 тысяч за трехмесячную задержку оплаты поставленного оборудования.