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Воронежские новости

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«Музей-диорама» подал иск к фирме, сделавшей капремонт в 2023-2024 годах

«Музей-диорама» подал иск к фирме, сделавшей капремонт в 2023-2024 годах

Также в базе «Картотеки арбитражных дел» появился иск крупного питерского производителя торгового оборудования ООО «ДВК Элит» к «Музею-диораме» с требованием заплатить неустойку в размере 216 тысяч за трехмесячную задержку оплаты поставленного оборудования.

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