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Лучших учителя и воспитателя 2022 года выбрали в Уссурийске

Лучших учителя и воспитателя 2022 года выбрали в Уссурийске

В Уссурийске подвели итоги муниципального этапа конкурса "Педагог года — 2022". За звание лучшего боролись восемь учителей и воспитателей округа.

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