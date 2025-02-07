Беглов подписал постановление о награждении лучшего студенческого отряда Петербурга за 2024 год

Его объявят 14 февраля Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление «О присуждении поощрения губернатора Санкт-Петербурга – почетного знамени губернатора Санкт-Петербурга лучшему студенческому отряду Санкт-Петербурга за 2024 год».
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