Развитие пригородного сообщения помогает жителям региона экономить деньги и время

«В прошлом году был принят ряд дополнительных решений по развитию сети и увеличению объемов перевозки пригородным железнодорожным транспортом, как внутри Новосибирской городской агломерации, так и по территории всей Новосибирской области.
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