Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль

Конфликт в Израиле не должен отвлекать другие страны от ситуации на Украине. К этому призвал министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяром Османи.
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