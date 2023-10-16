Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль

Конфликт в Израиле не должен отвлекать другие страны от ситуации на Украине. К этому призвал министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяром Османи.