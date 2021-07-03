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Военный комитет НАТО посетит Грузию в сентябре

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече со спецпредставителем генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем обсудил визит Военного комитета альянсаПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече со спецпредставителем генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем обсудил визит Военного комитета альянса, который планируется в сентябре.

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