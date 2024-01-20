Руководитель французского внешнеполитического ведомства Стефан Сежурне отметил, что при храке киевского режима Российской Федерации удастся контролировать порядка 30 процентов всего экспорта зерновых в мире.
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