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Сежурне: РФ поставит под контроль 30% экспорта зерна при проигрыше Киева

Сежурне: РФ поставит под контроль 30% экспорта зерна при проигрыше Киева

Руководитель французского внешнеполитического ведомства Стефан Сежурне отметил, что при храке киевского режима Российской Федерации удастся контролировать порядка 30 процентов всего экспорта зерновых в мире.

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