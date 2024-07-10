Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дополнительных систем ПВО, которые пообещали Киеву союзники, «не может быть достаточно», равно как истребителей F-16, поступления которых на Украине ожидают летом.
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