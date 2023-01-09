Экс-глава генштаба Британии: Лондон потерял желание помогать Киеву

Бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат в статье для The Telegraph заявил, что правительство Великобритании молчит о поставках бронетехники и танков на Украину, что свидетельствует о потере у Лондона желания помогать Киеву.
Бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат в статье для The Telegraph заявил, что правительство Великобритании молчит о поставках бронетехники и танков на Украину, что свидетельствует о потере у Лондона желания помогать Киеву.
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