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«Купол Донбасса» предотвратил 57 террористических атак на ДНР

«Купол Донбасса» предотвратил 57 террористических атак на ДНР

Система РЭБ «Купол Донбасса и сводные мобильные огневые группы перехватили 57 вражеских беспилотников над территорией Донецкой Народной Республики.

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