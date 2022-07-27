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Головин забил за «Монако» 2-й мяч в предсезонке – «Саутгемптону». С «Интером» были гол+пас

Полузащитник «Монако» Александр Головин поразил ворота «Саутгемптона». На счету россиянина единственный гол монегасков в товарищеской игре, завершившейся со счетом 1:3.

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