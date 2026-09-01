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Царьград

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"Нью-Йорк Метс" подарили Медведеву 300 жвачек на US Open

"Нью-Йорк Метс" подарили Медведеву 300 жвачек на US Open

Теннисист Даниил Медведев получил от "Нью-Йорк Метс" 300 жвачек во время US Open, чтобы помочь ему бороться с сухостью во рту.

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