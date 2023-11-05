Tesla запустила в Пуэрто-Рико крупнейшую виртуальную электростанцию

Виртуальная электростанция распределяет энергию, поступающую от разрозненных источников, в основном, солнечных панелей на лужайках и крышах частных домов, чтобы потом, в моменты пиковых нагрузок на энергосеть, помочь ей обеспечить граждан электричеством.