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Tesla запустила в Пуэрто-Рико крупнейшую виртуальную электростанцию

Tesla запустила в Пуэрто-Рико крупнейшую виртуальную электростанцию

Виртуальная электростанция распределяет энергию, поступающую от разрозненных источников, в основном, солнечных панелей на лужайках и крышах частных домов, чтобы потом, в моменты пиковых нагрузок на энергосеть, помочь ей обеспечить граждан электричеством.

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