Российский рубль подорожал к американской и европейской валютам.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 октября 2024 года, составляет 94,8700 рубля (прежнее значение — 95,0262 рубля), официальный курс евро — 104,7424 рубля (предыдущий показатель — 104,8664 рубля).
Курсы доллара и евро на 6 октября
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Пока пиндосовская мразь набибулина и лопоухий айфон сидят у власти в ЦБ толку не будет. Сраный долар будет расти как и евро и хохляцкая гривна.
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