Диетолог Джутова перечислила самые подходящие блюда для вечернего приема пищи

Подойдет чечевичный суп Суп из чечевицы, куриное филе с овощами на гриле, фалафель с салатом и тахини, запеченные овощи с курицей, а также кисломолочный напиток с лимоном — полезные блюда для ифтара (вечерний прием пищи), рассказала РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова.