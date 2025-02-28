Диетолог Джутова перечислила самые подходящие блюда для вечернего приема пищи

Подойдет чечевичный суп Суп из чечевицы, куриное филе с овощами на гриле, фалафель с салатом и тахини, запеченные овощи с курицей, а также кисломолочный напиток с лимоном — полезные блюда для ифтара (вечерний прием пищи), рассказала РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова.
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