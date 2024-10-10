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Политика как она есть

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Основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову признали иноагентом за критику СВО

Основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову признали иноагентом за критику СВО

Основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову признали иностранным агентом за посты с критикой специальной военной операции в социальных сетях, а также за оказание информационной помощи другим иноагентам.

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Комментарии
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Россиянин
Ну вот чего этой дурынде не хватало? Бизнес идет. Работай. Нет, надо ей было влезать в политику. Может она еврейка?
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