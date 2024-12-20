Украинский полковник: Срочно верните «перемогу» и «границы 91 года» в информационное поле!. Киеву главное захватить Крым, и тогда сам собой решится не только вопрос границ 1991 года, но и Украина обрастёт новыми «историческими землями» за счёт территорий РФ.