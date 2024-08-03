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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На олимпийской арене в Париже погас свет во время матча между США и Японией по волейболу

Инцидент произошел накануне в ходе игры мужских сборных США и Японии. В первом сете при счете 2:1 в пользу американцев на арене в Париже полностью погас свет.

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