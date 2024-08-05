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Царьград

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Уехавший из России политолог Крашенинников* объявлен в розыск по статье УК

Уехавший из России политолог Крашенинников* объявлен в розыск по статье УК

Информация о розыске Федора Крашенинникова* появилась в базе данных МВД.МВД России объявило в розыск политолога и журналиста Федора Крашенинникова*.

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