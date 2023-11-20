Серия NieR будет жить, пока жив Йоко Таро На мероприятии G-STAR 2023 в Корее во время...

Серия NieR будет жить, пока жив Йоко ТароНа мероприятии G-STAR 2023 в Корее во время “Встречи, посвященной непрерывному разговору о производстве NieR Automata” создатель серии NieR Йоко Таро и продюсер серии NieR Йоске Сайто рассказали о судьбе серииЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.