Живые богомолы и полет в образе пчелы: что покажут на «Дне жужжащего мира»

17 сентября в «Биокластере» пройдет программа «День жужжащего мира» для детей и взрослых, посвященная медоносным и другим насекомым.
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