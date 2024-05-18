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Китайские аналоги вытесняют европейские авто в Санкт-Петербурге

Китайские аналоги вытесняют европейские авто в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в первом квартале текущего года резко сократился спрос на европейские авто. Их стали покупать меньше на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в дилерском центре «РОЛЬФ».

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