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Газета.ру

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Писатель Сергей Лукьяненко работает над седьмым "Дозором"

Писатель Сергей Лукьяненко работает над седьмым "Дозором"

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко подтвердил, что продолжит цикл «Дозоры». Об этом сообщает ТАСС.На вопрос о планах на новую книгу писатель лаконично ответил: «Будет».

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