Олимпийская горнолыжница с Украины счастлива от переезда в Россию: "Горите, ...опы XXLядские!"

Юрий Кот Украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко, выступавшая за сборную Украины на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, перебралась в Россию и зафиксировала этот факт в интернете с соответствующим сопровождением.
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