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Несекретные материалы

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Погружение во тьму: к чему готовят Украину

Погружение во тьму: к чему готовят Украину

Примерно с конца первой декады августа (то есть как раз с того времени, когда стало ясно, что «Курский рейд» ВСУ является не быстрым налетом на российскую территорию, а масштабной и хорошо спланированной войсковой операцией), на Украине вдруг пошли разговоры по теме, на первый взгляд никак не связанной с этой авантюрой киевской хунты.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Это д надо ,пилять дебилы,даже турбины выкрасили в цвет пришибленного государства.....вот уж воистину,Бог лишил разума сию толпу туловищ.....
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19 час.
E
Ed
Найдут посредников-олигархов, этого дерьма у нас валом, оформят очередной договорнячок и всем будет светленько и тепленько
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17 час.

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