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«Яндекс» выпустил YandexGPT Lite третьего поколения. Это облегченная версия нейросети

«Яндекс» выпустил YandexGPT Lite третьего поколения. Это облегченная версия нейросети

Генеративная нейросеть третьего поколения YandexGPT 3 Lite будет доступна клиентам облачной платформы Yandex Cloud через API в сервисе Foundation ModelsКак сообщает пресс-служба «Яндекса», новая\u000Aмодель YandexGPT 3 Lite будет полезна в сценариях, где важна скорость ответа —\u000Aее можно использовать в чат-ботах, для проверки орфографии, анализа данных и\u000Aдругих рутинных задач.

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