Что стало с девочкой, которую нашли в коробке на трассе под Новосибирском

Новорождённая кроха, брошенная в коробке в лесу, научилась говорить, и уже пошла в детский сад.Стало известно о судьбе девочки, которую зимой 2022 года нашли в коробке на обочине дороги Новосибирск – Сосновка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии