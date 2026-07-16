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«Довольно лестно слышать такое». Оливер Берман о слухах про Red Bull Racing

«Довольно лестно слышать такое». Оливер Берман о слухах про Red Bull Racing

HaasГонщик Haas Оливер Берман назвал лестью слухи о том, что Red Bull Racing им интересуется. На Гран При Великобритании комментатор Sky Sports F1 Дэвид Крофт рассказал, что команда Лорана Мекиса следит за пилотом Haas на случай, если Макс Ферстаппен решит уйти.

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