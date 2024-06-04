Сбер и Тинькофф запускают проект объединения данных клиентов в своих приложениях

Сбербанк и «Тинькофф банк» в рамках внедрения технологии открытых API запускают пилотные проекты по обмену информацией о счетах клиентов, данные о которых будут отображаться в приложениях обоих банков, сообщили кредитные организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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