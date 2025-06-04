«Импичмент Ельцину» : сколько раз его пытались отстранить от власти

Борис Николаевич Ельцин – первый президент Российской Федерации. Он оказался во главе государства в самый непростой момент, но в историю вошёл ещё и как единственный российский лидер, которого трижды пытались отстранить от власти.
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