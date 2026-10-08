The alternate theory! Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX:MCL1! anishthomas the bullish perspective! Another possibility if the tread line holds up On the 4hr chart its at a delicate balance.
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